Не подошел Алонсо. Звезда Реала может перейти в топ-клуб АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, будущее 27-летнего футболиста в королевском клубе под вопросом, так как он не подходит под тактические идеи нового главного тренера команды Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее Федерико Вальверде прокомментировал свою ситуацию в «Реале».