Не подошел Алонсо. Звезда Реала может перейти в топ-клуб АПЛ
Федерико Вальверде заинтересовал «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, будущее 27-летнего футболиста в королевском клубе под вопросом, так как он не подходит под тактические идеи нового главного тренера команды Хаби Алонсо.
В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее Федерико Вальверде прокомментировал свою ситуацию в «Реале».
