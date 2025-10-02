Томас Мюллер забил свой 300-й гол в карьере
Произошло это в финале канадского Чемпионшипа
Томас Мюллер забил свой 300-й гол в карьере.
Произошло это в финале канадского Чемпионшипа между «Ванкувер Уайткэпс» и «Ванкувером», в котором победу одержала команда Томаса Мюллера со счетом 4:2.
Немецкий форвард реализовал пенальти в этой игре, тем самым доведя количество голов за свою карьеру до 300.
Томас Мюллер имеет в своем активе 420 забитых мячей за мюнхенскую «Баварию», 45 – за сборную Германии, еще 5 – за «Ванкувер Уайткэпс».
Также Томас Мюллер отдал 284 голевые передачи во всех турнирах. Контракт немца с «Ванкувер Уайткэпс» истекает в декабре 2025 года.
⚽️🇩🇪 300 gols oficiais na carreira de Thomas Müller!— FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) October 2, 2025
FC Bayern: 250
Alemanha: 45
Vancouver Whitecaps: 5
Pelo clube canadense são até agora: 5 jogos, 5 gols e 3 assists.
Podendo ser campeão hoje da Canadien Championship 🏆 pic.twitter.com/XGvrQWggas
