Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 октября 2025, 22:30 | Обновлено 02 октября 2025, 22:36
Томас Мюллер забил свой 300-й гол в карьере

Произошло это в финале канадского Чемпионшипа

Томас Мюллер забил свой 300-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Томас Мюллер забил свой 300-й гол в карьере.

Произошло это в финале канадского Чемпионшипа между «Ванкувер Уайткэпс» и «Ванкувером», в котором победу одержала команда Томаса Мюллера со счетом 4:2.

Немецкий форвард реализовал пенальти в этой игре, тем самым доведя количество голов за свою карьеру до 300.

Томас Мюллер имеет в своем активе 420 забитых мячей за мюнхенскую «Баварию», 45 – за сборную Германии, еще 5 – за «Ванкувер Уайткэпс».

Также Томас Мюллер отдал 284 голевые передачи во всех турнирах. Контракт немца с «Ванкувер Уайткэпс» истекает в декабре 2025 года.

