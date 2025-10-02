Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Лига конференций
02 октября 2025, 21:19 | Обновлено 02 октября 2025, 21:23
146
0

ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином

Горняки стартуют в еврокубковом турнире матчем в Шотландии

02 октября 2025, 21:19 | Обновлено 02 октября 2025, 21:23
146
0
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий Шахтер уже находится на арене Питтодри, где состоится поединок 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26.

Матч донецкой команды против шотландского Абердина начнется 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для «горняков» это будет старт в новом еврокубковом розыгрыше, и команда Арды Турана надеется удачно начать турнир.

Абердин будет играть дома при поддержке своих болельщиков, а Шахтер накануне провел тренировку на арене соперника.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш

ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
Сыграет ли против Шахтера? Известно, на сколько травмировался Михавко
стадионы фото Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02 октября 2025, 08:04 4
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»

Джеймс Тони хочет боя со звездными супертяжеловесами

ВИДЕО. Сумасшествие. Довбик дважды не смог реализовать пенальти с Лиллем
Футбол | 02 октября 2025, 21:36 0
ВИДЕО. Сумасшествие. Довбик дважды не смог реализовать пенальти с Лиллем
ВИДЕО. Сумасшествие. Довбик дважды не смог реализовать пенальти с Лиллем

Украинский нападающий дважды не забил с точки

КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02.10.2025, 07:30
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02.10.2025, 00:30
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2025, 18:03
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем