Донецкий Шахтер уже находится на арене Питтодри, где состоится поединок 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26.

Матч донецкой команды против шотландского Абердина начнется 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для «горняков» это будет старт в новом еврокубковом розыгрыше, и команда Арды Турана надеется удачно начать турнир.

Абердин будет играть дома при поддержке своих болельщиков, а Шахтер накануне провел тренировку на арене соперника.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш

ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином