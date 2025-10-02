Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер показал, как выглядят стадион и раздевалка в Абердине
Лига конференций
02 октября 2025, 21:07 | Обновлено 02 октября 2025, 21:15
410
0

ФОТО. Шахтер показал, как выглядят стадион и раздевалка в Абердине

2 октября в 22:00 состоится матч стартового тура Лиги конференций

02 октября 2025, 21:07 | Обновлено 02 октября 2025, 21:15
410
0
ФОТО. Шахтер показал, как выглядят стадион и раздевалка в Абердине
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» показал, как выглядит стадион и раздевалка перед игрой в шотландском Абердине.

2 октября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Шотландии на арене Питтодри местный Абердин будет принимать донецкий Шахтер.

Донецкий клуб определил стартовый состав и показал, как выглядят стадион и раздевалка перед игрой.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш

Команда Арды Турана настраивается на старт в Лиге конференций.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка в Абердине

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
фото Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер раздевалка стадионы
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 02 октября 2025, 07:50 2
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Футбол | 02 октября 2025, 21:44 0
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы

Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02.10.2025, 08:23
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
МЮ пока доверяет Амориму. Но клуб уже нашел ему замену
Футбол | 02.10.2025, 15:40
МЮ пока доверяет Амориму. Но клуб уже нашел ему замену
МЮ пока доверяет Амориму. Но клуб уже нашел ему замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем