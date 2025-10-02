ФОТО. Шахтер показал, как выглядят стадион и раздевалка в Абердине
2 октября в 22:00 состоится матч стартового тура Лиги конференций
Донецкий «Шахтер» показал, как выглядит стадион и раздевалка перед игрой в шотландском Абердине.
2 октября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26.
В Шотландии на арене Питтодри местный Абердин будет принимать донецкий Шахтер.
Донецкий клуб определил стартовый состав и показал, как выглядят стадион и раздевалка перед игрой.
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас
Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш
Команда Арды Турана настраивается на старт в Лиге конференций.
