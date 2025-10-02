Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч с Абердином
2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26
2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри сыграет с донецкой командой Шахтер.
Шахтер определил стартовый состав на первый матч Лиги конференций.
Команда турецкого специалиста Арды Турана настраивается на игру ЛК.
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас
Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш
