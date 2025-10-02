Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч с Абердином

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 октября 2025, 20:47 | Обновлено 02 октября 2025, 21:11
1787
1

2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26

Коллаж Sport.ua

2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри сыграет с донецкой командой Шахтер.

Шахтер определил стартовый состав на первый матч Лиги конференций.

Команда турецкого специалиста Арды Турана настраивается на игру ЛК.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Лукас

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Мейреллиш

Инфографика

Опрос

Голосов 61
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 1-го тура 🏆 Лиги конференций между командами Абердин и Шахтер, который пройдет 2 октября в 22:00 в Шотландии

Крупная победа Абердина

7 голосов 11.48 %

Минимальная победа Абердина

3 голоса 4.92 %

Ничья

11 голосов 18.03 %

Минимальная победа Шахтера

25 голосов 40.98 %

Крупная победа Шахтера

15 голосов 24.59 %

Результаты
В опросе могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер стартовые составы Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
New Zealander
Туран вирішив що й дублерів досить буде на цього суперника. Лукас, Очеретько, Назарина. Неочікувано
Boodya
Сподіваюсь хоч тут порадують
