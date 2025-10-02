ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций

В четверг в 19:45 Динамо начнет первый матч основного этапа Лиги конференций, а соперником будет обладатель Кубка Англии Кристал Пэлас.

Киевляне на формально домашний матч выбрали белую форму, а вратарь выйдет на поле в черной экипировке.

Кристал Пэлас выбрал свои традиционные цвета – синий и красный, а вратарь будет в салатовой форме.

Лондонская команда приедет на матч в хорошем настроении после неожиданной победы над Ливерпулем в АПЛ 2:1, тогда как Динамо в матче УПЛ драматично упустила победу в игре с Карпатами (3:3).