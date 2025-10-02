Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций
Лига конференций
02 октября 2025, 13:59 | Обновлено 02 октября 2025, 14:04
213
0

ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций

Киевляне сыграют в белом, их соперник в сине-красном

02 октября 2025, 13:59 | Обновлено 02 октября 2025, 14:04
213
0
ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций
ФК Динамо Киев

В четверг в 19:45 Динамо начнет первый матч основного этапа Лиги конференций, а соперником будет обладатель Кубка Англии Кристал Пэлас.

Киевляне на формально домашний матч выбрали белую форму, а вратарь выйдет на поле в черной экипировке.

Кристал Пэлас выбрал свои традиционные цвета – синий и красный, а вратарь будет в салатовой форме.

Лондонская команда приедет на матч в хорошем настроении после неожиданной победы над Ливерпулем в АПЛ 2:1, тогда как Динамо в матче УПЛ драматично упустила победу в игре с Карпатами (3:3).

По теме:
Странная история, простой футбол и большая несправедливость
Александр КУЧЕР: «Можно, конечно, считать Шахтер фаворитом, но...»
Экс-игрок Динамо посоветовал нынешним футболистам, как найти мотивацию в ЛК
Динамо Киев Динамо - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02 октября 2025, 00:30 5
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

Украинец отыграл полный матч

18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Футбол | 01 октября 2025, 18:57 6
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом

Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей

Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01.10.2025, 15:42
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем