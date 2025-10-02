Лига конференций02 октября 2025, 13:59 | Обновлено 02 октября 2025, 14:04
213
0
ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций
Киевляне сыграют в белом, их соперник в сине-красном
02 октября 2025, 13:59 | Обновлено 02 октября 2025, 14:04
213
0
В четверг в 19:45 Динамо начнет первый матч основного этапа Лиги конференций, а соперником будет обладатель Кубка Англии Кристал Пэлас.
Киевляне на формально домашний матч выбрали белую форму, а вратарь выйдет на поле в черной экипировке.
Кристал Пэлас выбрал свои традиционные цвета – синий и красный, а вратарь будет в салатовой форме.
Лондонская команда приедет на матч в хорошем настроении после неожиданной победы над Ливерпулем в АПЛ 2:1, тогда как Динамо в матче УПЛ драматично упустила победу в игре с Карпатами (3:3).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 октября 2025, 00:30 5
Украинец отыграл полный матч
Футбол | 01 октября 2025, 18:57 6
Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Футбол | 01.10.2025, 15:42
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Комментарии 0
Популярные новости
01.10.2025, 05:01 5
30.09.2025, 13:22 46
01.10.2025, 19:44
Футбол
01.10.2025, 06:23
30.09.2025, 09:19 11
01.10.2025, 02:45 6
01.10.2025, 23:57 33