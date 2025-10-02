Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории ЛЧ
Две результативные передачи бельгийца помогли «Наполи» одержать победу над «Спортингом»
Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов.
Это произошло во 2-м туре, в котором «Наполи» дома победил «Спортинг» со счетом 2:1.
Дублем в этом матче отметился Расмус Хойлунд. Оба раза ему ассистировал Кевин Де Брюйне.
Благодаря этим двум результативным передачам бельгиец вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов (31 ассист).
Лучшие ассистенты в истории Лиги чемпионов:
- 42 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 41 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 40 – Лионель Месси (Аргентина)
- 33 – Неймар (Бразилия)
- 31 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 31 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
Расмус Хойлунд забил 3 гола в 5 матчах за «Наполи» – столько же, сколько он забил в последних 35 поединках за «Манчестер Юнайтед».
Отметившись голом за «Спортинг», Луис Суарес продолжает идти по графику Виктора Дьекереша в составе «львов»: 9 результативных действий за клуб в 10 стартовых матчах во всех турнирах. На счету колумбийца на данный момент 6 голов и 3 ассиста за «Спортинг» (Дьекереш имел 8 голов и 1 ассист).
Кроме того, гол Суареса стал юбилейным, 100-м для «Спортинга» в истории Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93).
3 - Rasmus Højlund has scored three goals in five games for Napoli, as many as he scored in his final 35 matches for Manchester United. Thriving. pic.twitter.com/vJNQOksVE8— OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2025
Em participação em golos, 🇨🇴Luis Suárez iguala arranque de 🇸🇪Gyökeres nos primeiros 10 jogos de leão ao peito:— Playmaker (@playmaker_PT) October 1, 2025
🇨🇴Luis Suárez, 6 golos + 3 assistências
🇸🇪Gyökeres, 8 golos + 1 assistência pic.twitter.com/DCBnrsHl7W
