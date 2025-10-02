Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2025, 11:10 | Обновлено 02 октября 2025, 11:14
320
1

Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории ЛЧ

Две результативные передачи бельгийца помогли «Наполи» одержать победу над «Спортингом»

02 октября 2025, 11:10 | Обновлено 02 октября 2025, 11:14
320
1 Comments
Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд та Кевин Де Брюйне

Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов.

Это произошло во 2-м туре, в котором «Наполи» дома победил «Спортинг» со счетом 2:1.

Дублем в этом матче отметился Расмус Хойлунд. Оба раза ему ассистировал Кевин Де Брюйне.

Благодаря этим двум результативным передачам бельгиец вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов (31 ассист).

Лучшие ассистенты в истории Лиги чемпионов:

  • 42 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 41 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 40 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 33 – Неймар (Бразилия)
  • 31 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 31 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Расмус Хойлунд забил 3 гола в 5 матчах за «Наполи» – столько же, сколько он забил в последних 35 поединках за «Манчестер Юнайтед».

Отметившись голом за «Спортинг», Луис Суарес продолжает идти по графику Виктора Дьекереша в составе «львов»: 9 результативных действий за клуб в 10 стартовых матчах во всех турнирах. На счету колумбийца на данный момент 6 голов и 3 ассиста за «Спортинг» (Дьекереш имел 8 голов и 1 ассист).

Кроме того, гол Суареса стал юбилейным, 100-м для «Спортинга» в истории Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93).

По теме:
Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
Жена Забарного отреагировала на безумие Ильи в матче Барселона – ПСЖ
Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Наполи Лига чемпионов Кевин Де Брюйне статистика Спортинг Лиссабон Расмус Хойлунд
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01 октября 2025, 15:42 34
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет

По словам Дмитрия Брифа, за прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн

Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01 октября 2025, 13:56 12
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы

Столичный клуб могут покинуть Денис Попов и Николай Шапаренко

Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02.10.2025, 08:04
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Футбол | 02.10.2025, 11:43
Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
А что за источник передач КДБ?Хускоред столько не насчитал.
Ответить
0
Популярные новости
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 33
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем