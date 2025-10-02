Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории ЛЧ

Кевин Де Брюйне вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов.

Это произошло во 2-м туре, в котором «Наполи» дома победил «Спортинг» со счетом 2:1.

Дублем в этом матче отметился Расмус Хойлунд. Оба раза ему ассистировал Кевин Де Брюйне.

Благодаря этим двум результативным передачам бельгиец вошел в пятерку лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов (31 ассист).

Лучшие ассистенты в истории Лиги чемпионов:

42 – Криштиану Роналду (Португалия)

41 – Анхель Ди Мария (Аргентина)

40 – Лионель Месси (Аргентина)

33 – Неймар (Бразилия)

31 – Райан Гиггз (Уэльс)

31 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Расмус Хойлунд забил 3 гола в 5 матчах за «Наполи» – столько же, сколько он забил в последних 35 поединках за «Манчестер Юнайтед».

Отметившись голом за «Спортинг», Луис Суарес продолжает идти по графику Виктора Дьекереша в составе «львов»: 9 результативных действий за клуб в 10 стартовых матчах во всех турнирах. На счету колумбийца на данный момент 6 голов и 3 ассиста за «Спортинг» (Дьекереш имел 8 голов и 1 ассист).

Кроме того, гол Суареса стал юбилейным, 100-м для «Спортинга» в истории Лиги чемпионов (начиная с сезона 1992/93).

