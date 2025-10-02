Легенда Динамо: «Критиковать Суркиса, я считаю, неправильно»
Сергей Балтача встал на защиту президента «бело-синих» Игоря Суркиса
Легендарный защитник киевского Динамо Сергей Балтача встал на защиту президента «бело-синих» Игоря Суркиса, который в свое время решил не продавать Владимира Бражко в АПЛ
– Мог зимой перейти к Вулверхэмптону опорник бело-синих Владимир Бражко и его Англии не отпустил президент Динамо. Правильное решение Игоря Михайловича?
– Критиковать Суркиса со своей стороны, я считаю, неправильно. Возможно, финансово не выгодно было отпускать Бражка в Вулверхэмптон, а может на него другие планы у руководства и тренерского штаба, он нужен команде и не время отпускать, – сказал Сергей.
В зимнее трансферное окно английский Вулверхэмптон активно интересовался полузащитником Динамо Владимиром Бражко, но Игорь Суркис решил не продавать футболиста, предложив ему новый контракт с «бело-синими».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины
Начальная стоимость «Днепр-Арены» и тренировочной базы составляет 150 миллионов гривен