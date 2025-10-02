Легенда Динамо: «Критиковать Суркиса, я считаю, неправильно»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 08:29 |
0

Сергей Балтача встал на защиту президента «бело-синих» Игоря Суркиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Легендарный защитник киевского Динамо Сергей Балтача встал на защиту президента «бело-синих» Игоря Суркиса, который в свое время решил не продавать Владимира Бражко в АПЛ

– Мог зимой перейти к Вулверхэмптону опорник бело-синих Владимир Бражко и его Англии не отпустил президент Динамо. Правильное решение Игоря Михайловича?

– Критиковать Суркиса со своей стороны, я считаю, неправильно. Возможно, финансово не выгодно было отпускать Бражка в Вулверхэмптон, а может на него другие планы у руководства и тренерского штаба, он нужен команде и не время отпускать, – сказал Сергей.

В зимнее трансферное окно английский Вулверхэмптон активно интересовался полузащитником Динамо Владимиром Бражко, но Игорь Суркис решил не продавать футболиста, предложив ему новый контракт с «бело-синими».

