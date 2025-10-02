Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций
Лига конференций
Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций

Главный тренер «горняков» сообщил, что некоторые игроки не смогут выйти на поле из-за травм

Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В четверг, 2 октября, состоится матч первого тура Лиги конференций, в котором сыграют шотландский «Абердин» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния главный тренер «горняков» Арда Туран рассказал о кадровых проблемах в украинской команде:

– Какая сейчас ситуация с составом? Есть ли травмы? Имеет ли кто-нибудь проблемы с физической готовностью?

– Мы остались без Эгиналдe и Невертона из-за их травм. Как вы знаете, Траоре и Алиссон ранее перенесли операции, поэтому они также недоступны. Потеря четырех важных игроков атаки, конечно, очень огорчает нас, но иногда жизнь дает возможность находить новые решения, и мы здесь не для того, чтобы плакать или жаловаться, как дети. Я здесь не для этого, а для того, чтобы находить решение. Собственно, именно для этого меня и назначили на эту должность.

Я и мой штаб не будем этому противиться, напротив, мы рассматриваем это как возможность учиться и совершенствоваться. Как я уже сказал, Эгиналду и Невертон сейчас не с нами, Траоре и Алиссон недоступны из-за операций. Они не помогут нам и в течение первой половины этого сезона. После этого периода мы увидим, когда они смогут вернуться к нам.

Также хотел бы добавить: мы будем готовы к матчу, ведь наш соперник силен один в один. По статистике, это лучшая команда в Шотландии. «Абердин» – очень качественная команда. Мы уважаем их. Я думаю об этом так: будет нелегко, это невозможно недооценивать. Я слишком уважаю шотландский футбол. Они играют в футбол иначе, у них есть свой стиль, но мы очень их уважаем. Это для меня очень хороший вопрос. Этой ночью я буду думать о своей стратегии. Благодарю вас за вопросы, – рассказал Туран.

Лига конференций Шахтер Донецк Абердин Абердин - Шахтер Арда Туран Эгиналду Невертон Алиссон Сантана Лассина Траоре
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
