Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Лига чемпионов
02 октября 2025, 08:23 |
5060
0

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем

Парижане победили 2:1

02 октября 2025, 08:23 |
5060
0
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В Барселоне состоялся главный поединок недели в Лиге чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Барселоной» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «ПСЖ» испанский специалист Луис Энрике высказался о победе в этой встрече.

«Я думаю, что мы сыграли очень хороший матч. Было трудно, потому что «Барса» владела мячом в начале.

Но мы забили и обрели уверенность. Думаю, во втором тайме мы были лучше», – сказал наставник парижан.

Полный матч против «Барселоны» отыграл Илья Забарный, спасший команду от пропущенного гола в первом тайме.

По теме:
Мартин ЭДЕГОР: «Арсенал стремится выиграть Лигу чемпионов»
У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ
Наставник Ювентуса: Нельзя проигрывать на последних секундах из-за углового
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26
Футбол | 02 октября 2025, 08:30 0
Рома – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26
Рома – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26

Поединок второго тура еврокубка состоится 2 октября в 19:45 по Киеву

Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02 октября 2025, 08:15 3
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Киевляне встретятся с одним из фаворитов Лиги конференций

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Футбол | 01.10.2025, 18:57
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Футбол | 01.10.2025, 11:11
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 11
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем