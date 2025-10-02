Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Парижане победили 2:1
В Барселоне состоялся главный поединок недели в Лиге чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Барселоной» со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер «ПСЖ» испанский специалист Луис Энрике высказался о победе в этой встрече.
«Я думаю, что мы сыграли очень хороший матч. Было трудно, потому что «Барса» владела мячом в начале.
Но мы забили и обрели уверенность. Думаю, во втором тайме мы были лучше», – сказал наставник парижан.
Полный матч против «Барселоны» отыграл Илья Забарный, спасший команду от пропущенного гола в первом тайме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок второго тура еврокубка состоится 2 октября в 19:45 по Киеву
Киевляне встретятся с одним из фаворитов Лиги конференций