Лига конференций
01 октября 2025, 23:38 | Обновлено 02 октября 2025, 00:17
1

ЦЫТКИН: «Шахтер выиграет матч Лиги конференций, а Динамо капитулирует»

Экс-вратарь Динамо оценил шансы украинских клубов в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, тренировавший сборные Украины разного возраста, сделал прогноз на стартовые поединки основного раунда Лиги конференций с участием представителей Украины:

«На мой взгляд, шансы команды «Кристал Пэлас» на победу значительно выше, чем у киевского «Динамо». Англичане сейчас на виду в АПЛ, тогда как подопечные Александра Шовковского притормозили даже в посредственном по рейтингу чемпионате Украины. Но у динамовцев еще может появиться возможность бросить вызов британцам.

Ведь не исключено, что они бросят в бой не основной состав, а футболистов, которые не имеют достаточной игровой практики дома. Потому что на данный момент для англичан Лига конференций – не в приоритете. Конечно, киевляне не будут, как говорят, отвечать той же монетой, думаю, что у них будет состав максимально приближенный к тому, что играл в последнем туре Премьер-лиги с «Карпатами». Интересно, чем все закончится при таких обстоятельствах.

Все же стоит обратить внимание на то, что «Кристал Пэлас» не действует в английском стиле, в команде хватает легионеров, которые делают игру лондонцев более разнообразной. Это, уверен, будет создавать киянам дополнительные трудности. Хотя склоняюсь к тому, что несмотря на все старания динамовцы будут вынуждены капитулировать – 1:2.

В отличие от динамовцев, «Шахтер» будет выступать в гостях – в Шотландии с «Абердином». Как по мне, «горняки» не должны обращать внимание на то, что «горожане» пасут задних на внутренней арене. Лига конференций – это совсем другой турнир. Можно не сомневаться, что хозяева приложат усилия, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Конечно, трибуны будут гнать свою команду вперед. Игрокам донецкого клуба нужно постараться воспользоваться теми свободными зонами, которые будут появляться во владениях британцев. Среди молодых бразильцев «Шахтера» есть кому феерить. Именно их индивидуальное мастерство поможет гостям склонить чашу весов на свою сторону – 2:0».

Андрей Писаренко
