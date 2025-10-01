Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
Лига конференций
01 октября 2025, 23:49 | Обновлено 01 октября 2025, 23:54
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии

Горняки провели занятие на стадионе Питтодри

ФК Шахтер Донецк

1 октября, накануне выездного матча Лиги конференций УЕФА с «Абердином», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Питтодри», где состоится противостояние.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусматривает регламент УЕФА, были открыты для представителей медиа: журналисты могли наблюдать за разминкой подопечных Арды Турана и упражнениями с контролем мяча.

Далее сессия продолжилась уже за закрытыми дверями. Команда поработала над коротким и средним пасом, провела серию игровых упражнений, а завершила работу ударами по воротам. В целом тренировка «оранжево-черных» длилась около 1 часа.

Матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Абердин» – «Шахтер» состоится 2 октября, на арене «Питтодри». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Абердин Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Абердин - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии
