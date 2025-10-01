1 октября, накануне выездного матча Лиги конференций УЕФА с «Абердином», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Питтодри», где состоится противостояние.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусматривает регламент УЕФА, были открыты для представителей медиа: журналисты могли наблюдать за разминкой подопечных Арды Турана и упражнениями с контролем мяча.

Далее сессия продолжилась уже за закрытыми дверями. Команда поработала над коротким и средним пасом, провела серию игровых упражнений, а завершила работу ударами по воротам. В целом тренировка «оранжево-черных» длилась около 1 часа.

Матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Абердин» – «Шахтер» состоится 2 октября, на арене «Питтодри». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии