В эти минуты проходит матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробивая в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, который вышел в старте и выбил мяч из пустых ворот.

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной