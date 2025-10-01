Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:25 | Обновлено 01 октября 2025, 22:26
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

01 октября 2025, 22:25 | Обновлено 01 октября 2025, 22:26
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты проходит матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробивая в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, который вышел в старте и выбил мяч из пустых ворот.

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
