ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Илья вынес мяч из уже пустых ворот
В эти минуты проходит матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробивая в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, который вышел в старте и выбил мяч из пустых ворот.
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
