Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Украина. Премьер лига
Бриф предупредил Артема Кравца

ФК Динамо. Артем Кравец

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф отреагировал на заявление Артема Кравца о возможной коррупции в клубе и детской академии.

Если эти факты подтвердятся, то, конечно, будут кадровые решения. Но если нет, то зачем этот вопрос поднимать. Громких обвинений я не хочу терпеть. Если они продолжатся, я не исключаю, что мы можем и в суд обратиться за опровержением.

Но я не понимаю его мотивов – для меня это загадка. Все слова, что это просто потому, что он любит «Динамо» и хочет каких-то изменений – люди, которые хотят изменений, так не поступают. Они пытаются сделать эти изменения, а не обливать грязью.

Нам сейчас и так трудно удерживать детей в Украине. С начала полномасштабной войны огромное количество наших детей уехало в Европу. ФИФА этому способствовала, потому что отменила механизмы компенсации в отношении детей, которые уехали в Европу из Украины и так далее», – отметил Бриф.

Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражка в английский «Вулверхэмптон».

Дмитрий Бриф Артем Кравец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу суд
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
