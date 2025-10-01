Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Динамо рассказали, сколько заработали на переходе Забарного в ПСЖ
Украина. Премьер лига
В общей сложности Илья принес киевскому клубу 40 миллионов евро

ФК ПСЖ. Илья Забарный

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал финансовые детали перехода украинского центрального защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ»:

«Все начали считать и никто к нам не обратился. Интересно было наблюдать за этим обсуждением. Все считали по-разному. Были немного заниженные суммы, были суммы немного больше. Но если мы говорим о конкретных цифрах, то давайте посчитаем.

От «Борнмута» мы получили 27,7 млн фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 млн евро — мы пересчитывали. До этого мы еще получим 20% от прибыли — то есть разницы от того, что получит «Борнмут» и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 млн евро. Здесь у кого-то была правильная версия.

И к этому всему мы еще получим платеж по механизму солидарности. Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были привлечены к подготовке футболиста.

Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще чуть более 2 млн евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 млн евро».

Дмитрий Вус Источник: Трибуна
ZANREGENT1993
Так на трансферы потратили копейки. Нужен вратарь! И не только он. Йовичевича тренером берите пока не поздно.
Ответить
0
SHN
Ещё бы его перепродать в СА,Катар,ОАЭ и МЛС. И Суркис будет счастлив
Ответить
0
