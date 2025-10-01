В Динамо рассказали, сколько заработали на переходе Забарного в ПСЖ

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал финансовые детали перехода украинского центрального защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ»:

«Все начали считать и никто к нам не обратился. Интересно было наблюдать за этим обсуждением. Все считали по-разному. Были немного заниженные суммы, были суммы немного больше. Но если мы говорим о конкретных цифрах, то давайте посчитаем.

От «Борнмута» мы получили 27,7 млн фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 млн евро — мы пересчитывали. До этого мы еще получим 20% от прибыли — то есть разницы от того, что получит «Борнмут» и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 млн евро. Здесь у кого-то была правильная версия.

И к этому всему мы еще получим платеж по механизму солидарности. Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были привлечены к подготовке футболиста.

Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще чуть более 2 млн евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 млн евро».