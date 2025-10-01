Нападающий Абердина перед игрой с Шахтером: «Достойны быть на этом уровне»

Шотландский нападающий «Абердина» Кевина Нисбет дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги конференций с донецким «Шахтер»:

«Мы участвуем в Лиге конференций не просто для галочки. Мы участвуем, чтобы бороться и постараться занять как можно более высокое место в таблице. Там есть такие громкие имена, как «Шахтер» Донецк, и, честно говоря, я думаю, что нам достался один из самых сложных жребиев, однако, если вы собираетесь пройти дальше, то лучше иметь более сложные игры, чтобы проверить себя и свою команду, как индивидуально, так и как клуб на европейской арене. Как только мы начнем хорошо играть в Лиге конференций и одержим несколько побед, это покажет, что мы действительно достойны быть на этом уровне».

«Я играл только в квалификационных матчах с «Хибернианом», поэтому Лига Европы – это важный фактор».

«Это захватывающе для «Абердина», и мы надеемся пройти далеко в Европе. Для меня это еще одна достижение в списке».

«Лига конференций — это хорошо, потому что она позволяет мне проверить себя в матчах с европейскими соперниками. Мы знаем, что это совершенно не похоже на то, как мы играем».

Поединок между «Абердином» и «Шахтером» состоится 2 октября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Динамо».