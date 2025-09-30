Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера

Киевское «Динамо» неубедительно начало сезон 2025/26 – команда сейчас не знает вкуса побед в трех матчах подряд и вылетела сначала из розыгрыша Лиги чемпионов, а затем и Лиги Европы.

Вопрос об увольнении главного тренера киевлян Александра Шовковского поднимается все чаще. По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в случае отставки Шовковского «Динамо» может возглавить Игорь Йовичевич.

В Украине хорватский специалист известен по работе с «Шахтером» и «Днепром-1».

Ранее сообщалось, что Шовковский не рассчитывает на возвращение футболиста в «Динамо».