Украина. Премьер лига
Из одного клуба. Определен лучший игрок и тренер 7-го тура УПЛ

Признание получили Руслан Ротань и Александр Филиппов из Полесья

ФК Полесье. Александр Филиппов

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 7-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 7-го тура получил нападающий «Полесья» Александр Филиппов, на счету которого два гола в матче с «Вересом».

Очень много очков набрали еще два автора дублей в этом туре – Педриньо («Шахтер») и Александр Караваев («Динамо»), а в топ-5 также вошли карпатовцы Бруниньо и Денис Мирошниченко.

Лучшим тренером 7-го тура группа из 40 экспертов признала коуча «Полесья» Руслана Ротаня, команда которого обыграла «Верес» (4:1). Серьезную заочную конкуренцию ему составили Младен Бартулович («Металлист 1925» победил одного из лидеров УПЛ на тот момент – «Колос» – и сам поднялся в топ-3) и Владислав Лупашко («Карпаты» выигрывали у «Динамо» со счетом 2:0, а в целом встреча во Львове завершилась боевой ничьей – 3:3).

Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Резерв: Александр Кемкин («Кривбасс»), Вадим Сташкив («Оболонь»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Евгений Павлюк («Металлист 1925»), Артем Шабанов («Металлист 1925»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Педро Энрике («Шахтер»), Николай Шапаренко («Динамо»), Изаки («Шахтер»), Пабло Альварес («Карпаты»), Джон Себерио («Эпицентр»), Теди Цара («Александрия»).

Руслан Ротань Александр Филиппов Полесье Житомир символическая сборная лучший игрок лучший тренер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
