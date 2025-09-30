Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:40 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:43
ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль

Гиорги Мамардашвили вышел вместо травмированного Алиссона на старте второго тайма

ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот вынужденно заменил бразильского голкипера Алиссона в матче второго Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.

Бразилец получил травму на старте второго тайма. Алиссон получил повреждение после того, как спас команду при выходе один на один с Виктором Осимхеном.

Слот выпустил вместо Алиссона грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили. Для Гиорги это дебют в главном еврокубке в футболе мерсисайдцев.

Галатасарай выигрывает у Ливерпуля со счетом 1:0. На 16-й минуте пенальти реализовал Осимхен.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
