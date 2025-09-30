ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль
Гиорги Мамардашвили вышел вместо травмированного Алиссона на старте второго тайма
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот вынужденно заменил бразильского голкипера Алиссона в матче второго Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.
Бразилец получил травму на старте второго тайма. Алиссон получил повреждение после того, как спас команду при выходе один на один с Виктором Осимхеном.
Слот выпустил вместо Алиссона грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили. Для Гиорги это дебют в главном еврокубке в футболе мерсисайдцев.
Галатасарай выигрывает у Ливерпуля со счетом 1:0. На 16-й минуте пенальти реализовал Осимхен.
