Главный тренер Ливерпуля Арне Слот вынужденно заменил бразильского голкипера Алиссона в матче второго Лиги чемпионов 2025/26 против турецкого Галатасарая.

Бразилец получил травму на старте второго тайма. Алиссон получил повреждение после того, как спас команду при выходе один на один с Виктором Осимхеном.

Слот выпустил вместо Алиссона грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили. Для Гиорги это дебют в главном еврокубке в футболе мерсисайдцев.

Галатасарай выигрывает у Ливерпуля со счетом 1:0. На 16-й минуте пенальти реализовал Осимхен.

ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль

