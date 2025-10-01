Флик предупредил Ямаля перед противостоянием против ПСЖ с Забарным
Поединок стартует сегодня в 22:00
Сегодня, 1 октября, «Барселона» в суперматче Лиги чемпионов примет «ПСЖ».
Накануне старта поединка наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик высказался о Ламине Ямале и предупредил, что одного таланта для достижения успеха недостаточно – нужно много работать.
«Ямаль – исключительный игрок, но у нас много таких. Ему 18 лет, и, по моему мнению, он также должен сосредоточиться на упорной работе. С его талантом он может достичь очень высокого уровня, но чтобы достичь следующего пункта в развитии, он должен упорно работать. Одного таланта недостаточно», – сказал Флик.
Ранее «Барселона» обратилась к УЕФА перед матчем с «ПСЖ».
