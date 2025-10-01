Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 19:06
Флик предупредил Ямаля перед противостоянием против ПСЖ с Забарным

Поединок стартует сегодня в 22:00

Флик предупредил Ямаля перед противостоянием против ПСЖ с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Сегодня, 1 октября, «Барселона» в суперматче Лиги чемпионов примет «ПСЖ».

Накануне старта поединка наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик высказался о Ламине Ямале и предупредил, что одного таланта для достижения успеха недостаточно – нужно много работать.

«Ямаль – исключительный игрок, но у нас много таких. Ему 18 лет, и, по моему мнению, он также должен сосредоточиться на упорной работе. С его талантом он может достичь очень высокого уровня, но чтобы достичь следующего пункта в развитии, он должен упорно работать. Одного таланта недостаточно», – сказал Флик.

Ранее «Барселона» обратилась к УЕФА перед матчем с «ПСЖ».

Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона УЕФА ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
