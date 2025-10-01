Нужно нарушить правила. Барселона обратилась в УЕФА перед матчем с ПСЖ

Испанская «Барселона» обратилась в УЕФА перед матчем второго тура Лиги чемпионов с французским ПСЖ, который состоится 1 октября.

Каталонский клуб вынужден провести этот поединок на стадионе «Estadi Olímpic Lluís Companys», а дальше играть в еврокубках на «Spotify Camp Nou», который сейчас находится на реконструкции. Проблема состоит в том, что правилами УЕФА запрещается менять домашние арены в основном этапе Лиги чемпионов.

Представители «Барселоны» отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций письмо с просьбой получить специальное разрешение, которое позволит нарушить статью 25 и третий тур Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» провести на родном «Spotify Camp Nou». Окончательное решение от УЕФА ожидается в ближайшее время.

Чемпионы Испании успешно стартовали в сезоне 2025/26, обыграв в первом туре английский «Ньюкасл» со счетом 2:1. Кроме того, подопечные Флика набрали 19 баллов в Ла Лиге и занимают первое место в турнирной таблице.