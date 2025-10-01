Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Лига чемпионов
01 октября 2025, 19:25 |
Бланкос разгромили соперника со счетом 5:0

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

30 сентября мадридский «Реал» встретился с «Кайратом» в поединке второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Орталык в Алматы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сливочных.

Хет-трик в составе «королевского клуба» оформил Мбаппе, еще по голу забили Диас и Камавинга.

За эту победу «Реал» пополнил свой бюджет на сумму в размере 2,1 миллиона евро. Столько же «бланкос» заработали за победу над «Марселем» в первом туре.

Следующий матч в главном еврокубке «Реал» проведет против «Ювентуса» 22 октября, «Кайрат» днем ранее сыграет против «Пафоса».

Реал Мадрид Кайрат Алматы Лига чемпионов призовые
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Комментарии
