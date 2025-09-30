Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании снялся с хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Мастерс в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября. 30 сентября Алькарас стал чемпионом пятисотника в Токио, переиграв в финале Тейлора Фритца.

В первом матче на соревнованиях в Токио Карлос получил травму лодыжки. Он сумел доиграть тот поединок, а затем и выиграть турнир, но проблемы никуда не делись. Врачи посоветовали Алькарасу не перенапрягаться.

В прошлом году Карлос добрался до четвертьфинала Мастерса в Шанхае. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Следующим турниром Карлитоса будут выставочные соревнования Six Kings Slam в Эр-Рияде, которые пройдет с 15 по 18 октября.