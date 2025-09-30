Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина
ATP
30 сентября 2025, 16:16 |
54
0

Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина

Врачи посоветовали Карлосу не перенапрягаться из-за проблем с лодыжкой

30 сентября 2025, 16:16 |
54
0
Алькарас после трофея в Токио снялся с Мастерса в Шанхае. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании снялся с хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Мастерс в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября. 30 сентября Алькарас стал чемпионом пятисотника в Токио, переиграв в финале Тейлора Фритца.

В первом матче на соревнованиях в Токио Карлос получил травму лодыжки. Он сумел доиграть тот поединок, а затем и выиграть турнир, но проблемы никуда не делись. Врачи посоветовали Алькарасу не перенапрягаться.

В прошлом году Карлос добрался до четвертьфинала Мастерса в Шанхае. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Следующим турниром Карлитоса будут выставочные соревнования Six Kings Slam в Эр-Рияде, которые пройдет с 15 по 18 октября.

По теме:
Алькарас разобрал пятую ракетку мира и стал чемпионом пятисотника в Токио
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С кем сыграет Алькарас? Определена финальная пара турнира ATP 500 в Токио
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Шанхай травма травма ноги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30 сентября 2025, 07:55 0
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико

Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио

Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30 сентября 2025, 12:55 7
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина

Лис продолжает побеждать: после Рыбакиной Ева прошла Кесслер и далее встретится с Гауфф

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
Теннис | 30.09.2025, 15:05
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Бокс | 29.09.2025, 16:27
Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Британец первый, украинец – 14-й. Обновился рейтинг WBO в супертяжелом весе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем