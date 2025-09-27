Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Выставочные соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 15 по 18 октября
Организаторы выставочного турнира Six Kings Slam 2025, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обнародовали сетку.
Новак Джокович и Карлос Алькарас пропустят матчи 1/4 финала. А вот Янник Синнер стартует поединком против Стефаноса Циципаса.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сильнейшего определят Тейлор Фритц и Александр Зверев.
Четвертьфиналы состоятся 15 октября, полуфиналы – 16 числа. Решающий поединок запланирован на 18 октября.
Пока что призовой фонд турнира неизвестен. В прошлом году победителем стал Янник Синнер, который забрал с собой чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники получили по 1.5 млн.
Трансляции матчей Six Kings Slam будут проходить на Netflix.
Six Kings Slam 2025. Сетка турнира
Новак Джокович – BYE
Янник Синнер – Стефанос Циципас
Карлос Алькарас – BYE
Тейлор Фритц – Александр Зверев
Сетка турнира Six Kings Slam 2025
