Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025

Организаторы выставочного турнира Six Kings Slam 2025, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обнародовали сетку.

Новак Джокович и Карлос Алькарас пропустят матчи 1/4 финала. А вот Янник Синнер стартует поединком против Стефаноса Циципаса.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сильнейшего определят Тейлор Фритц и Александр Зверев.

Четвертьфиналы состоятся 15 октября, полуфиналы – 16 числа. Решающий поединок запланирован на 18 октября.

Пока что призовой фонд турнира неизвестен. В прошлом году победителем стал Янник Синнер, который забрал с собой чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники получили по 1.5 млн.

Трансляции матчей Six Kings Slam будут проходить на Netflix.

Six Kings Slam 2025. Сетка турнира

Новак Джокович – BYE

Янник Синнер – Стефанос Циципас

Карлос Алькарас – BYE

Тейлор Фритц – Александр Зверев

