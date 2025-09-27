Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 сентября 2025, 21:22
1

Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025

Выставочные соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 15 по 18 октября

Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Six Kings Slam

Организаторы выставочного турнира Six Kings Slam 2025, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обнародовали сетку.

Новак Джокович и Карлос Алькарас пропустят матчи 1/4 финала. А вот Янник Синнер стартует поединком против Стефаноса Циципаса.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сильнейшего определят Тейлор Фритц и Александр Зверев.

Четвертьфиналы состоятся 15 октября, полуфиналы – 16 числа. Решающий поединок запланирован на 18 октября.

Пока что призовой фонд турнира неизвестен. В прошлом году победителем стал Янник Синнер, который забрал с собой чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники получили по 1.5 млн.

Трансляции матчей Six Kings Slam будут проходить на Netflix.

Six Kings Slam 2025. Сетка турнира

Новак Джокович – BYE
Янник Синнер – Стефанос Циципас

Карлос Алькарас – BYE
Тейлор Фритц – Александр Зверев

Сетка турнира Six Kings Slam 2025

Six Kings Slam Новак Джокович Янник Синнер Стефанос Циципас Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
