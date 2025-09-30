Синнер в Пекине в 11-й раз обыграл демона и повторил достижение Федерера

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии стал первым финалистом хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 8) по прозвищу «демон». Встреча длилась 2 часа и 22 минуты.

ATP 500 Пекин. Хард, 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [3] – 6:3, 4:6, 6:2

Синнер в 11-й раз сыграл против де Минаура и в 11-й раз одержал победу.

Янник защитил прошлогодний финал на кортах Пекина – в 2024 он проиграл трофей Карлосу Алькарасу.

Синнер стал первыи игроком, который одержал 13 побед подряд в полуфинальных матчах на уровне Тура до 25 лет с момента Роджера Федерера в 2006 году.

В решающем поединке пятисотника в Пекине Янник поборется либо против Лернера Тьена, либо против Даниила Медведева.