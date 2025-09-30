Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА
Молодежные турниры
30 сентября 2025, 13:39 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:54
612
0

ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА

Илья Волошин помог мадридской команде U-19 одолеть «Кайрат» из Казахстана со счетом 4:1

30 сентября 2025, 13:39 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:54
612
0
ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА
Instagram. Илья Волошин

Украинский голкипер мадридского «Реала» U-19 Илья Волошин помог испанской команде победить в матче Юношеской лиги УЕФА. 18-летний футболист отбил пенальти на 23-й минуте, а его клуб разгромил «Кайрат» из Казахстана со счетом 4:1 в поединке второго тура.

Вратарь угадал направление удара нападающего хозяев Азамата Туякбекова и хладнокровно парировал 11-метровый. После этого игроки «Реала» забили два гола и довели дело до разгрома.

Эта победа стала второй для мадридской команды в Юношеской лиге – 16 сентября «сливочные» одолели с минимальным счетом французский «Марсель» U-19.

Волошин перебрался в Мадрид в марте 2025 года и с тех пор провел два поединка – дебют украинца состоялся 27 сентября в чемпионате Испании, где украинец пропустил один гол, а его команда победила «Унионистас де Саламанка» со счетом 2:1.

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур. 30 сентября

Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Мадрид, Испания) – 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77

Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23 («Кайрат»)

ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА

По теме:
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо
Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид Реал Мадрид U-19 Кайрат Алматы Илья Волошин пенальти видео
Николай Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
Футбол | 30 сентября 2025, 12:59 2
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»

Джейми Каррагер разочарован португальским тренером «красных дьяволов»

Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30.09.2025, 12:55
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
28.09.2025, 12:13 11
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем