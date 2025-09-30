Украинский голкипер мадридского «Реала» U-19 Илья Волошин помог испанской команде победить в матче Юношеской лиги УЕФА. 18-летний футболист отбил пенальти на 23-й минуте, а его клуб разгромил «Кайрат» из Казахстана со счетом 4:1 в поединке второго тура.

Вратарь угадал направление удара нападающего хозяев Азамата Туякбекова и хладнокровно парировал 11-метровый. После этого игроки «Реала» забили два гола и довели дело до разгрома.

Эта победа стала второй для мадридской команды в Юношеской лиге – 16 сентября «сливочные» одолели с минимальным счетом французский «Марсель» U-19.

Волошин перебрался в Мадрид в марте 2025 года и с тех пор провел два поединка – дебют украинца состоялся 27 сентября в чемпионате Испании, где украинец пропустил один гол, а его команда победила «Унионистас де Саламанка» со счетом 2:1.

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур. 30 сентября

Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Мадрид, Испания) – 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77

Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23 («Кайрат»)

ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА