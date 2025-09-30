ВИДЕО. Как украинский вратарь Реала отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА
Илья Волошин помог мадридской команде U-19 одолеть «Кайрат» из Казахстана со счетом 4:1
Украинский голкипер мадридского «Реала» U-19 Илья Волошин помог испанской команде победить в матче Юношеской лиги УЕФА. 18-летний футболист отбил пенальти на 23-й минуте, а его клуб разгромил «Кайрат» из Казахстана со счетом 4:1 в поединке второго тура.
Вратарь угадал направление удара нападающего хозяев Азамата Туякбекова и хладнокровно парировал 11-метровый. После этого игроки «Реала» забили два гола и довели дело до разгрома.
Эта победа стала второй для мадридской команды в Юношеской лиге – 16 сентября «сливочные» одолели с минимальным счетом французский «Марсель» U-19.
Волошин перебрался в Мадрид в марте 2025 года и с тех пор провел два поединка – дебют украинца состоялся 27 сентября в чемпионате Испании, где украинец пропустил один гол, а его команда победила «Унионистас де Саламанка» со счетом 2:1.
Юношеская лига УЕФА, 2-й тур. 30 сентября
Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Мадрид, Испания) – 1:4
Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77
Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23 («Кайрат»)
Illias Voloshyn saves the penalty!!! pic.twitter.com/y5HwkSixAW— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 30, 2025
