Украинский вратарь отбил пенальти и помог Реалу U-19 победить Кайрат

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч второго тура Юношеской лиги УЕФА, в котором встретились «Кайрат» U-19 из Казахстана и мадридский «Реал» U-19.

Королевский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1, набрал шесть баллов и возглавил турнирную таблицу после двух туров. В этом поединке место в воротах «сливочных» занял перспективный украинский вратарь Илья Волошин, который отразил пенальти на 23-й минуте от нападающего хозяев Азамата Туякбаева.

Еще в первом тайме игроки «Реала» отправили в ворота соперника три мяча. Во второй половине игры Исмаил Бекболат сумел сократить отставанеи в счете, однако Хакобо Ортега поставил точку в этом противостоянии на 77-й минуте.

Волошин дебютировал в составе мадридской команды в Юношеской лиге и провел второй матч после перехода в Испанию. Впервые за «Реал» U-19 украинец сыграл 27 сентября в чемпионате против «Унионистас де Саламанка» (2:1).

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур. 30 сентября

Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Мадрид, Испания) – 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77

Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23 («Кайрат»)