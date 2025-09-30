Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 сентября 2025, 12:45 |
0

Украинский вратарь отбил пенальти и помог Реалу U-19 победить Кайрат

Илья Волошин провел второй матч в составе мадридского клуба

Instagram. Илья Волошин

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч второго тура Юношеской лиги УЕФА, в котором встретились «Кайрат» U-19 из Казахстана и мадридский «Реал» U-19.

Королевский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1, набрал шесть баллов и возглавил турнирную таблицу после двух туров. В этом поединке место в воротах «сливочных» занял перспективный украинский вратарь Илья Волошин, который отразил пенальти на 23-й минуте от нападающего хозяев Азамата Туякбаева.

Еще в первом тайме игроки «Реала» отправили в ворота соперника три мяча. Во второй половине игры Исмаил Бекболат сумел сократить отставанеи в счете, однако Хакобо Ортега поставил точку в этом противостоянии на 77-й минуте.

Волошин дебютировал в составе мадридской команды в Юношеской лиге и провел второй матч после перехода в Испанию. Впервые за «Реал» U-19 украинец сыграл 27 сентября в чемпионате против «Унионистас де Саламанка» (2:1).

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур. 30 сентября

Кайрат U-19 (Казахстан) Реал U-19 (Мадрид, Испания) 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77

Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23 («Кайрат»)

Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид Реал Мадрид U-19 Кайрат Алматы Илья Волошин пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
