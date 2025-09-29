Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Челси
30.09.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 22:00 по Киеву

Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси (Англия) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Энцо Мареская (Челси) и Жозе Моуриньо (Бенфика).

Цвета орлов защищают два представителя Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

В 28 августа команды провели очное противостояние в 1/8 финала клубного чемпионата мира – по итогам экстра-таймов Челси добыл победу со счетом 4:1.

Следующие соперники Челси и Бенфики в ЛЧ 2025/26:

  • Челси: Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи
  • Бенфика: Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус, Реал

Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Челси Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
