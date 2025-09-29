Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 22:00 по Киеву
30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Челси (Англия) и Бенфика (Португалия).
Поединок пройдет на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Энцо Мареская (Челси) и Жозе Моуриньо (Бенфика).
Цвета орлов защищают два представителя Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).
В 28 августа команды провели очное противостояние в 1/8 финала клубного чемпионата мира – по итогам экстра-таймов Челси добыл победу со счетом 4:1.
Следующие соперники Челси и Бенфики в ЛЧ 2025/26:
- Челси: Аякс, Карабах, Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи
- Бенфика: Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус, Реал
Челси – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
КДК УАФ оштрафовал серебряного призера УПЛ
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»