Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Парижский клуб победил бразильский «Фламенго» в серии пенальти
В среду, 17 декабря, состоялся финальный матч Межконтинентального кубка, в котором сыграли французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».
Команды встретились на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Подопечные Луиса Энрике вырвали победу в серии пенальти – 1:1, 2:1.
После триумфа парижской команды мадридский «Реал» опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поздравил ПСЖ с завоеванием престижного трофея.
«Поздравляем «ПСЖ», президента Нассера Аль-Хелайфи, тренера Луиса Энрике, футболистов и всех болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке», – сообщила пресс-служба «сливочных».
В 2025 году парижский клуб проведет еще один официальный матч – 20 декабря сыграет против «Фонтене» на стадии 1/32 финала Кубка Франции.
Enhorabuena al @PSG_inside, a su presidente Nasser Al-Khelaifi, a su entrenador Luis Enrique, a sus jugadores y a toda su afición por el merecido título de la Copa Intercontinental.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025
