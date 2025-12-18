Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка

В среду, 17 декабря, состоялся финальный матч Межконтинентального кубка, в котором сыграли французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды встретились на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Подопечные Луиса Энрике вырвали победу в серии пенальти – 1:1, 2:1.

После триумфа парижской команды мадридский «Реал» опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поздравил ПСЖ с завоеванием престижного трофея.

«Поздравляем «ПСЖ», президента Нассера Аль-Хелайфи, тренера Луиса Энрике, футболистов и всех болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке», – сообщила пресс-служба «сливочных».

В 2025 году парижский клуб проведет еще один официальный матч – 20 декабря сыграет против «Фонтене» на стадии 1/32 финала Кубка Франции.

