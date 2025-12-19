Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт назвал позиции, которые Динамо нужно усилить уже зимой
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 10:09 |
912
0

Известный эксперт назвал позиции, которые Динамо нужно усилить уже зимой

Олег Федорчук отметил нападение, фланги и центр обороны

19 декабря 2025, 10:09 |
912
0
Известный эксперт назвал позиции, которые Динамо нужно усилить уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Украинский специалист Олег Федорчук рассказал, какие позиции нужно усилить киевскому «Динамо»:

– Если судить со стороны, какие позиции нужно усилить «Динамо» зимой?

– Нужно искать хорошего нападающего, но я ни в коем случае не говорю, чтобы убрали Пономаренко. Матвей может вырасти в классного форварда, но нужно еще много работать. Также необходимо усиливать фланги и, безусловно, центр обороны. Это показала первая часть сезона.

Ранее Олег Федорчук проехался по топовому игроку «Динамо».

По теме:
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
Олег Федорчук Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19 декабря 2025, 06:05 22
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала

Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24

Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Футбол | 18 декабря 2025, 16:02 0
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»

Такие разные задачи у динамовцев и «горняков»

Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Футбол | 19.12.2025, 00:34
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат
Футбол | 19.12.2025, 07:43
Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат
Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем