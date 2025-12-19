Украина. Премьер лига19 декабря 2025, 10:09 |
Известный эксперт назвал позиции, которые Динамо нужно усилить уже зимой
Олег Федорчук отметил нападение, фланги и центр обороны
Украинский специалист Олег Федорчук рассказал, какие позиции нужно усилить киевскому «Динамо»:
– Если судить со стороны, какие позиции нужно усилить «Динамо» зимой?
– Нужно искать хорошего нападающего, но я ни в коем случае не говорю, чтобы убрали Пономаренко. Матвей может вырасти в классного форварда, но нужно еще много работать. Также необходимо усиливать фланги и, безусловно, центр обороны. Это показала первая часть сезона.
Ранее Олег Федорчук проехался по топовому игроку «Динамо».
