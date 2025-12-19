Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк подтвердил. Динамо планирует усилиться во время трансферного окна
Лига конференций
19 декабря 2025, 10:21 |
1003
0

Костюк подтвердил. Динамо планирует усилиться во время трансферного окна

Наставник киевской команды уверен – конкуренция на всех позициях необходима «бело-синим»

19 декабря 2025, 10:21 |
1003
0
Костюк подтвердил. Динамо планирует усилиться во время трансферного окна
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились армянский «Ноа» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка одержали победу со счетом 2:0.

Эта игра не имела никакого турнирного значения для украинской команды – «бело-синие» потеряли шансы на попадание в плей-офф после предыдущего тура. В итоге «Динамо» разместилось на 27-й позиции, набрав шесть баллов.

Костюк подтвердил, что его команда намерена усилить состав во время зимнего трансферного окна:

– Будете ли вы во время зимней паузы искать усиление для команды за границей или в Украине? Устраивает ли вас тот состав, который есть в вашем распоряжении?

– Конечно, этот процесс никогда не завершается. Мы всегда в активном поиске, чтобы усилить тот состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции.

Конечно, этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажды прогресса, тренировок, совершенствования, желания играть в стартовом составе, – рассказал тренер.

По теме:
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге
Лига конференций Ноа Ереван Динамо Киев Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Футбол | 19 декабря 2025, 07:24 0
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»

Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Ноа»

ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Футбол | 19 декабря 2025, 04:06 1
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу

Главный тренер горняков провел пресс-конферецию после матча с Риекой в шестом туре ЛК

Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Футбол | 18.12.2025, 16:02
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Экс-форвард Динамо: «Эти игроки привели клуб в тупик»
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 5
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
17.12.2025, 11:59
Биатлон
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем