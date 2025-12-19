Костюк подтвердил. Динамо планирует усилиться во время трансферного окна

В четверг, 18 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретились армянский «Ноа» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка одержали победу со счетом 2:0.

Эта игра не имела никакого турнирного значения для украинской команды – «бело-синие» потеряли шансы на попадание в плей-офф после предыдущего тура. В итоге «Динамо» разместилось на 27-й позиции, набрав шесть баллов.

Костюк подтвердил, что его команда намерена усилить состав во время зимнего трансферного окна:

– Будете ли вы во время зимней паузы искать усиление для команды за границей или в Украине? Устраивает ли вас тот состав, который есть в вашем распоряжении?

– Конечно, этот процесс никогда не завершается. Мы всегда в активном поиске, чтобы усилить тот состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции.

Конечно, этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажды прогресса, тренировок, совершенствования, желания играть в стартовом составе, – рассказал тренер.