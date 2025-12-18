Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
20.12.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2025, 15:27 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:31
2
0

Борнмут – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 декабря в 17:00 по Киеву

18 декабря 2025, 15:27 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:31
2
0
Борнмут – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Борнмут

Клуб начал сезон невероятно, но в последних матчах его результаты разочаровывают.
Тем не менее, после 16 туров
Премьер-лиги на счету «вишен» есть 21 балл, позволяющих им занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 команда удалена на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги «Борнмут» вылетел от «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

Бернли

Результаты новичков чемпионата тоже совсем не впечатляют. За 16 раундов Премьер-лиги «бордовые» смогли добыть в борьбе лишь 10 баллов – такие результаты пока позволяют им занимать предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 6 очков.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа».

Личные встречи

Начиная с 2020 года, клубы сыграли между собой в 5-х играх. За это время «Борнмут» завоевал 3 победы, а еще дважды выигрывал «Бернли».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 7 поединков подряд. На счету команды 4 поражения и 3 ничьих за это время.
  • «Бернли» проиграл в каждом из последних 7 матчей.
  • «Бернли» пропустил 33 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
20 декабря 2025 -
17:00
Бёрнли
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Райо Вальекано – Дрита. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Ман Сити считает, что Гвардиола покидает команду. Выбрали нового тренера
Борнмут Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 15
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18 декабря 2025, 08:56 3
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером

Александр должен был встретиться с Навроцким

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
Футбол | 18.12.2025, 16:01
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Другие виды | 18.12.2025, 12:34
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
16.12.2025, 19:32 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 14
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем