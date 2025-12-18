В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Борнмут

Клуб начал сезон невероятно, но в последних матчах его результаты разочаровывают.

Тем не менее, после 16 туров

Премьер-лиги на счету «вишен» есть 21 балл, позволяющих им занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 команда удалена на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги «Борнмут» вылетел от «Брентфорда» на стадии 1/32 финала.

Бернли

Результаты новичков чемпионата тоже совсем не впечатляют. За 16 раундов Премьер-лиги «бордовые» смогли добыть в борьбе лишь 10 баллов – такие результаты пока позволяют им занимать предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 6 очков.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа».

Личные встречи

Начиная с 2020 года, клубы сыграли между собой в 5-х играх. За это время «Борнмут» завоевал 3 победы, а еще дважды выигрывал «Бернли».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 7 поединков подряд. На счету команды 4 поражения и 3 ничьих за это время.

«Бернли» проиграл в каждом из последних 7 матчей.

«Бернли» пропустил 33 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.