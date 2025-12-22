Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут – Бернли – 1:1. Спасение бордовых. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
20.12.2025 17:00 – FT 1 : 1
Бёрнли
Англия
22 декабря 2025, 01:58 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:19
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Бернли».

Футбольное противостояние на арене «Vitality Stadium» завершилось вничью – 1:1.

Хозяева минимально вели в счете и были близки к успешному результату, однако на 90-й минуте Армандо Бройя спас «бордовых».

В турнирной таблице «Борнмут» занимает 14-е место (22 очка), «Бернли» – находится в зоне вылета (19-я позиция и 11 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Борнмут» – «Бернли» – 1:1

Голы: Семеньо, 67 — Бройя, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Бёрнли), асcист Маркус Эдвардс.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Борнмут Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Антуан Семеньо Армандо Бройя видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
