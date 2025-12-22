Борнмут – Бернли – 1:1. Спасение бордовых. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
20 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Бернли».
Футбольное противостояние на арене «Vitality Stadium» завершилось вничью – 1:1.
Хозяева минимально вели в счете и были близки к успешному результату, однако на 90-й минуте Армандо Бройя спас «бордовых».
В турнирной таблице «Борнмут» занимает 14-е место (22 очка), «Бернли» – находится в зоне вылета (19-я позиция и 11 очков).
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Борнмут» – «Бернли» – 1:1
Голы: Семеньо, 67 — Бройя, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
