20 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Бернли».

Футбольное противостояние на арене «Vitality Stadium» завершилось вничью – 1:1.

Хозяева минимально вели в счете и были близки к успешному результату, однако на 90-й минуте Армандо Бройя спас «бордовых».

В турнирной таблице «Борнмут» занимает 14-е место (22 очка), «Бернли» – находится в зоне вылета (19-я позиция и 11 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Борнмут» – «Бернли» – 1:1

Голы: Семеньо, 67 — Бройя, 90

Видео голов и обзор матча: