  12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге
19 декабря 2025
12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге

Сколько баллов принес Украине каждый украинский клуб в евросезоне 2025/26?

12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге
ФК Динамо

Благодаря победе киевского Динамо и ничьей Шахтера в активе украинских команд в евросезоне стало 6.812 баллов.

4.562 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

6.812 баллов – это уже 12-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках

  • 1. 2008/09 – 16.625
  • 2. 2010/11 – 10.083
  • 3. 2014/15 – 10.000
  • 4. 2015/16 – 9.800
  • 5. 2012/13 – 9.500
  • 6. 2004/05 – 8.100
  • 7. 2017/18 – 8.000
  • 8. 2013/14 – 7.833
  • 9. 2011/12 – 7.750
  • 10. 1998/99 – 7.333
  • 11. 2019/20 – 7.200
  • 12. 2025/26 – 6.812
  • 13. 2020/21 – 6.800
  • 14. 2006/07 – 6.500
  • 15. 2009/10 – 5.800
  • 16. 2005/06 – 5.750
  • 17. 2022/23 – 5.700
  • 18. 1997/98 – 5.625
  • 19. 2018/19 – 5.600
  • 20. 2016/17 – 5.500
  • 21. 1999/00 – 5.375
  • 22. 2003/04 – 4.875
  • 23. 2007/08 – 4.875
  • 24. 2002/03 – 4.250
  • 25. 2021/22 – 4.200
  • 26. 2023/24 – 4.100
  • 27. 2000/01 – 4.000
  • 28. 1992/93 – 3.666
  • 29. 2001/02 – 3.625
  • 30. 2024/25 – 3.600
  • 31. 1993/94 – 3.333
  • 32. 1995/96 – 3.333
  • 33. 1994/95 – 2.500
  • 34. 1996/97 – 1.500
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
«Пока не дотягивает». Известный эксперт сказал всю правду о Пономаренко
Шахтер поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 1 строчку, Динамо – на 10
статистика рейтинг УЕФА Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Александрия Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
