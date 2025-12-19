Другие новости19 декабря 2025, 10:14 |
12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге
Сколько баллов принес Украине каждый украинский клуб в евросезоне 2025/26?
Благодаря победе киевского Динамо и ничьей Шахтера в активе украинских команд в евросезоне стало 6.812 баллов.
4.562 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.
6.812 баллов – это уже 12-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.
Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.
Сезонные балы Украины в еврокубках
- 1. 2008/09 – 16.625
- 2. 2010/11 – 10.083
- 3. 2014/15 – 10.000
- 4. 2015/16 – 9.800
- 5. 2012/13 – 9.500
- 6. 2004/05 – 8.100
- 7. 2017/18 – 8.000
- 8. 2013/14 – 7.833
- 9. 2011/12 – 7.750
- 10. 1998/99 – 7.333
- 11. 2019/20 – 7.200
- 12. 2025/26 – 6.812
- 13. 2020/21 – 6.800
- 14. 2006/07 – 6.500
- 15. 2009/10 – 5.800
- 16. 2005/06 – 5.750
- 17. 2022/23 – 5.700
- 18. 1997/98 – 5.625
- 19. 2018/19 – 5.600
- 20. 2016/17 – 5.500
- 21. 1999/00 – 5.375
- 22. 2003/04 – 4.875
- 23. 2007/08 – 4.875
- 24. 2002/03 – 4.250
- 25. 2021/22 – 4.200
- 26. 2023/24 – 4.100
- 27. 2000/01 – 4.000
- 28. 1992/93 – 3.666
- 29. 2001/02 – 3.625
- 30. 2024/25 – 3.600
- 31. 1993/94 – 3.333
- 32. 1995/96 – 3.333
- 33. 1994/95 – 2.500
- 34. 1996/97 – 1.500
