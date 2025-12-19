12-й лучший результат. Украина набрала 6.812 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря победе киевского Динамо и ничьей Шахтера в активе украинских команд в евросезоне стало 6.812 баллов.

4.562 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

6.812 баллов – это уже 12-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках