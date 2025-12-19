Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат

Львовские «Карпаты» не достигли соглашения с испанским коучем Франом Фернандесом. Об этом сообщает телеграм-канал «Секреты УПЛ».

По информации источника, соглашения между сторонами пока не достигнуто. Более того, он даже не является фаворитом на пост главного тренера «львов».

Действующим тренером «Карпат» является Владислав Лупашко. В текущем сезоне львовская команда идет на девятом месте Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с первым легионером.