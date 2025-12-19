Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат

Львовский клуб не достиг соглашения с Франом Фернандесом

Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Карпаты

Львовские «Карпаты» не достигли соглашения с испанским коучем Франом Фернандесом. Об этом сообщает телеграм-канал «Секреты УПЛ».

По информации источника, соглашения между сторонами пока не достигнуто. Более того, он даже не является фаворитом на пост главного тренера «львов».

Действующим тренером «Карпат» является Владислав Лупашко. В текущем сезоне львовская команда идет на девятом месте Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с первым легионером.

Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Telegram
