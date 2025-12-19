Украина. Премьер лига19 декабря 2025, 07:43 |
Есть ли договоренность? Известны подробности по посту тренера Карпат
Львовский клуб не достиг соглашения с Франом Фернандесом
19 декабря 2025, 07:43 |
Львовские «Карпаты» не достигли соглашения с испанским коучем Франом Фернандесом. Об этом сообщает телеграм-канал «Секреты УПЛ».
По информации источника, соглашения между сторонами пока не достигнуто. Более того, он даже не является фаворитом на пост главного тренера «львов».
Действующим тренером «Карпат» является Владислав Лупашко. В текущем сезоне львовская команда идет на девятом месте Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощались с первым легионером.
