Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 08:17 | Обновлено 19 декабря 2025, 08:19
Не стало известного тренера. Его подопечные играли против Украины

На 73-м году жизни скончался Оге Гарейде

Не стало известного тренера. Его подопечные играли против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Гарейде

На 73-м году жизни не стало норвежского тренера Оге Гарейде.

В конце ноября у коуча был обнаружен рак мозга. Он прошел курс химиотерапии, а уже в январе 2026 должен был продолжить свою борьбу с болезнью.

Больше всего Оге запомнился по своей работе с «Мольде» и национальными командами Норвегии, Дании и Исландии. С последней, кстати, он успел пересечься с Украиной: в плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 исландцы уступили со счетом 1:2.

Ранее сообщалось о том, что был застрелен футболист «Барселоны».

По теме:
Пострадала даже семья. Футболист Барселоны был застрелен
ФОТО. 21-летний английский футболист погиб в ДТП
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
