Не стало известного тренера. Его подопечные играли против Украины

На 73-м году жизни не стало норвежского тренера Оге Гарейде.

В конце ноября у коуча был обнаружен рак мозга. Он прошел курс химиотерапии, а уже в январе 2026 должен был продолжить свою борьбу с болезнью.

Больше всего Оге запомнился по своей работе с «Мольде» и национальными командами Норвегии, Дании и Исландии. С последней, кстати, он успел пересечься с Украиной: в плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 исландцы уступили со счетом 1:2.

