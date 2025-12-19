Не стало известного тренера. Его подопечные играли против Украины
На 73-м году жизни скончался Оге Гарейде
На 73-м году жизни не стало норвежского тренера Оге Гарейде.
В конце ноября у коуча был обнаружен рак мозга. Он прошел курс химиотерапии, а уже в январе 2026 должен был продолжить свою борьбу с болезнью.
Больше всего Оге запомнился по своей работе с «Мольде» и национальными командами Норвегии, Дании и Исландии. С последней, кстати, он успел пересечься с Украиной: в плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 исландцы уступили со счетом 1:2.
Ранее сообщалось о том, что был застрелен футболист «Барселоны».
