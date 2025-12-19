Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 декабря 2025, 08:00 | Обновлено 19 декабря 2025, 08:01
442
0

Тренер Риеки: «У Шахтера сильные, качественные игроки»

Тренер «Риеки» прокомментировал ничью с «Шахтером»

19 декабря 2025, 08:00 | Обновлено 19 декабря 2025, 08:01
442
0
Тренер Риеки: «У Шахтера сильные, качественные игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Санчес

Тренер «Риеки» Виктор Санчес прокомментировал матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные сыграли вничью с «Шахтером» (0:0):

«Мы боролись за владение мячом, в первом тайме делали это лучше, чем после перерыва, но команда показала свое единство, силу в обороне и не позволила сопернику создать много моментов.

Мы создали несколько возможностей, но не реализовали их. Однако сегодня самое главное было обеспечить себе место в топ-16, что нам и удалось. Поэтому мы очень счастливы за клуб, который 45 лет ждал эту евровесну в Европе, и теперь мы ее встретили. Я очень рад за игроков, которые этого достигли, за наших болельщиков, я горжусь ими. И лично я также очень счастлив – я буду в плей-офф Лиги конференций второй раз подряд.

Мы готовились к матчу, чтобы победить, хотя знали, что будет сложно. У «Шахтера» сильные, качественные игроки, особенно опасные в последней трети поля. Но, считаю, мы хорошо их закрыли – у них было немного голевых моментов, что для нас очень важно».

Риека пресс-конференция Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека
Даниил Кирияка Источник: Jutarnji List
