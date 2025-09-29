Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 30 сентября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Галатасарай

В турецкой Суперлиге действующие чемпионы страны полностью доминируют. За 7 поединков коллектив одержал 7 побед, поэтому сейчас с 21 баллом на счету занимает 1-е место турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего конкурента сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов.

Однако в Лиге чемпионов турок ждал настоящий холодный душ. В 1-м туре основного этапа турнира «Галатасарай» был разгромлен «Айнтрахтом» со счетом 5:1.

Ливерпуль

Английская команда также показывает хорошие результаты в начале сезона. В Премьер-лиге «мерсисайдцы» за 6 поединков одержали 5 побед, поэтому сейчас с 15 баллами на счету находятся на вершине турнирной таблицы. Единственный проигрыш коллектива произошел в субботней игре 6-го тура против «Кристалл Пелас» (этому же клубу «красные» проиграли игру за Суперкубок в начале сезона). В Кубке английской лиги «Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» и квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

Путь в Лиге чемпионов команда начала с тяжелой домашней победы над «Атлетико» со счетом 3:2.

Личные встречи

В период с 2002 по 2011 год команды сыграли между собой шесть матчей. 2 из них завершились вничью, в 1 победу одержал «Ливерпуль», а в остальных 3-х торжествовал «Галатасарай».

Интересные факты

«Галатасарай» забил 19, а пропустил всего 2 мяча в текущем сезоне чемпионата Турции – лучший результат среди всех команд.

Ни в одном из последних 4-х поединков «Ливерпуль» не смог сохранить ворота сухими.

«Ливерпуль» отметился 12 голами в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Галатасарай» забивал первым в каждом из последних 10 поединков. «Ливерпуль» за этот же отрезок смог отличиться первым в 9 играх.

Возможные стартовые составы

Галатасарай: Чакир – Эльмали, Бардакчи, Санчес, Шаллай – Сара, Торрейра – Йылмаз, Гюндоган, Сане – Икарди

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Собослай, Салах – Экитикэ

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.68.