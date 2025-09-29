Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 сентября 2025, 16:27 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:28
«Кристал Пэлас» станет 10-м английским соперником «Динамо» в еврокубках.

2 октября в Люблине киевляне примут лондонцев в матче Лиги конференций.

До этой игры «Динамо» сыграло 30 матчей в еврокубках против английских команд:

  • 6 – Арсенал
  • 4 – Ньюкасл Юнайтед
  • 4 – Манчестер Юнайтед
  • 4 – Манчестер Сити
  • 4 – Челси
  • 2 – Астон Вилла
  • 2 – Ливерпуль
  • 2 – Сток Сити
  • 2 – Эвертон

Матчи киевского Динамо против английских команд в еврокубках

  • 1982: КЕЧ, Динамо – Астон Вилла – 0:0
  • 1982: КЕЧ, Астон Вилла – Динамо – 2:0
  • 1997: ЛЧ, Динамо – Ньюкасл Юнайтед – 2:2
  • 1997: ЛЧ, Ньюкасл Юнайтед – Динамо – 2:0
  • 1998: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:1
  • 1998: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 3:1
  • 2000: ЛЧ, Динамо – Манчестер Юнайтед – 0:0
  • 2000: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Динамо – 1:0
  • 2001: ЛЧ, Ливерпуль – Динамо – 1:0
  • 2001: ЛЧ, Динамо – Ливерпуль – 1:2
  • 2002: ЛЧ, Динамо – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
  • 2002: ЛЧ, Ньюкасл Юнайтед – Динамо – 2:1
  • 2003: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 2:1
  • 2003: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:0
  • 2007: ЛЧ, Динамо – Манчестер Юнайтед – 2:4
  • 2007: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Динамо – 4:0
  • 2008: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 1:1
  • 2008: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:0
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Манчестер Сити – 2:0
  • 2011: ЛЕ, Манчестер Сити – Динамо – 1:0
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Сток Сити – 1:1
  • 2011: ЛЕ, Сток Сити – Динамо – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Эвертон – Динамо – 2:1
  • 2015: ЛЕ, Динамо – Эвертон – 5:2
  • 2015: ЛЧ, Динамо – Челси – 0:0
  • 2015: ЛЧ, Челси – Динамо – 2:1
  • 2016: ЛЧ, Динамо – Манчестер Сити – 1:3
  • 2016: ЛЧ, Манчестер Сити – Динамо – 0:0
  • 2019: ЛЕ, Челси – Динамо – 3:0
  • 2019: ЛЕ, Динамо – Челси – 0:5
  • 2025: ЛК, Динамо – Кристал Пэлас
Динамо Киев Лига конференций статистика Кристал Пэлас
