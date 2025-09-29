Лига конференций29 сентября 2025, 16:27 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:28
Кристал Пэлас станет 10-м английским соперником Динамо в еврокубках
Всего киевляне сыграли уже 30 матчей против команд из Англии
«Кристал Пэлас» станет 10-м английским соперником «Динамо» в еврокубках.
2 октября в Люблине киевляне примут лондонцев в матче Лиги конференций.
До этой игры «Динамо» сыграло 30 матчей в еврокубках против английских команд:
- 6 – Арсенал
- 4 – Ньюкасл Юнайтед
- 4 – Манчестер Юнайтед
- 4 – Манчестер Сити
- 4 – Челси
- 2 – Астон Вилла
- 2 – Ливерпуль
- 2 – Сток Сити
- 2 – Эвертон
Матчи киевского Динамо против английских команд в еврокубках
- 1982: КЕЧ, Динамо – Астон Вилла – 0:0
- 1982: КЕЧ, Астон Вилла – Динамо – 2:0
- 1997: ЛЧ, Динамо – Ньюкасл Юнайтед – 2:2
- 1997: ЛЧ, Ньюкасл Юнайтед – Динамо – 2:0
- 1998: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:1
- 1998: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 3:1
- 2000: ЛЧ, Динамо – Манчестер Юнайтед – 0:0
- 2000: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Динамо – 1:0
- 2001: ЛЧ, Ливерпуль – Динамо – 1:0
- 2001: ЛЧ, Динамо – Ливерпуль – 1:2
- 2002: ЛЧ, Динамо – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
- 2002: ЛЧ, Ньюкасл Юнайтед – Динамо – 2:1
- 2003: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 2:1
- 2003: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:0
- 2007: ЛЧ, Динамо – Манчестер Юнайтед – 2:4
- 2007: ЛЧ, Манчестер Юнайтед – Динамо – 4:0
- 2008: ЛЧ, Динамо – Арсенал – 1:1
- 2008: ЛЧ, Арсенал – Динамо – 1:0
- 2011: ЛЕ, Динамо – Манчестер Сити – 2:0
- 2011: ЛЕ, Манчестер Сити – Динамо – 1:0
- 2011: ЛЕ, Динамо – Сток Сити – 1:1
- 2011: ЛЕ, Сток Сити – Динамо – 1:1
- 2015: ЛЕ, Эвертон – Динамо – 2:1
- 2015: ЛЕ, Динамо – Эвертон – 5:2
- 2015: ЛЧ, Динамо – Челси – 0:0
- 2015: ЛЧ, Челси – Динамо – 2:1
- 2016: ЛЧ, Динамо – Манчестер Сити – 1:3
- 2016: ЛЧ, Манчестер Сити – Динамо – 0:0
- 2019: ЛЕ, Челси – Динамо – 3:0
- 2019: ЛЕ, Динамо – Челси – 0:5
- 2025: ЛК, Динамо – Кристал Пэлас
