«Кристал Пэлас» станет 10-м английским соперником «Динамо» в еврокубках.

2 октября в Люблине киевляне примут лондонцев в матче Лиги конференций.

До этой игры «Динамо» сыграло 30 матчей в еврокубках против английских команд:

6 – Арсенал

4 – Ньюкасл Юнайтед

4 – Манчестер Юнайтед

4 – Манчестер Сити

4 – Челси

2 – Астон Вилла

2 – Ливерпуль

2 – Сток Сити

2 – Эвертон

Матчи киевского Динамо против английских команд в еврокубках