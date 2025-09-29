Соболева в борьбе проиграла 150-й ракетке на турнире WTA 125 в Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
29 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:00
Анастасия в двух сетах уступила Дарье Видмановой за 1 час и 59 минут

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 259) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Самсуне, Турция.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение 150-й ракетке мира Дарье Видмановой из Чехии за 1 час и 59 минут.

WTA 125 Самсун. Хард, 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Видманова (Чехия) [5] – 6:7 (3:7), 4:6

Соболева сыграла первое очное противостояние против Видмановой.

Анастасия провела вторые соревнования категории WTA 125 в сентябре. В первой половине месяца она добралась до второго круга в Любляне.

Видманова в 1/8 финала турнира в Самсуне поборется против Берфу Ченгиз.

По теме:
Анастасия Соболева – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Рейтинг WTA. Личный рекорд Олейниковой. Какие места у Свитолиной и Костюк?
