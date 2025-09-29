Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравления с днем ​​рождения
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 14:32 |
325
0

ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравления с днем ​​рождения

Андрею Николаевичу исполнилось 49 лет

29 сентября 2025, 14:32 |
325
0
ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравления с днем ​​рождения
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» специальным видео поздравило с днем рождения легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко.

«Сегодня исполняется 49 лет одному из самых выдающихся воспитанников «Динамо» в истории, который стал знаменитым во всем мире – Андрею Шевченко.

ФК «Динамо» Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола с праздником! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам!» – такое описание для видео выбрал официальный канал столичного клуба в YouTube.

ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравление с днем рождения

По теме:
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола
Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист
Андрей Шевченко Динамо Киев день рождения чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 2
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28 сентября 2025, 19:09 0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
Футбол | 29.09.2025, 13:52
«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 08:18
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Футбол | 29.09.2025, 08:08
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 28
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем