ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравления с днем ​​рождения

Киевское «Динамо» специальным видео поздравило с днем рождения легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко.

«Сегодня исполняется 49 лет одному из самых выдающихся воспитанников «Динамо» в истории, который стал знаменитым во всем мире – Андрею Шевченко.

ФК «Динамо» Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола с праздником! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам!» – такое описание для видео выбрал официальный канал столичного клуба в YouTube.

ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравление с днем рождения