ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравления с днем рождения
Андрею Николаевичу исполнилось 49 лет
Киевское «Динамо» специальным видео поздравило с днем рождения легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко.
«Сегодня исполняется 49 лет одному из самых выдающихся воспитанников «Динамо» в истории, который стал знаменитым во всем мире – Андрею Шевченко.
ФК «Динамо» Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола с праздником! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам!» – такое описание для видео выбрал официальный канал столичного клуба в YouTube.
ВИДЕО. Динамо подготовило для Шевченко поздравление с днем рождения
