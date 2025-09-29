Дембеле покинет Францию ​​и отправится в Катар. В чем причина?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
29 сентября 2025, 09:40 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:56
Усман продолжает восстанавливаться от травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Лидер французского ПСЖ Усман Дембеле продолжит процесс восстановления после травмы в течение следующей недели.

По информации пресс-службы клуба, новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» отправится в катарский город Доха для прохождения реабилитации в местной клинике.

В связи с поездкой в Катар Усман пропустит матч Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 1 октября в Испании (начало в 22:00).

Напомним, что Дембеле получил повреждение 5 сентября в поединке против сборной Украины (2:0).

Усман Дембеле Барселона ПСЖ Лига чемпионов травма
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
