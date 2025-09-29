Франция29 сентября 2025, 09:40 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:56
Дембеле покинет Францию и отправится в Катар. В чем причина?
Усман продолжает восстанавливаться от травмы

Лидер французского ПСЖ Усман Дембеле продолжит процесс восстановления после травмы в течение следующей недели.
По информации пресс-службы клуба, новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» отправится в катарский город Доха для прохождения реабилитации в местной клинике.
В связи с поездкой в Катар Усман пропустит матч Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 1 октября в Испании (начало в 22:00).
Напомним, что Дембеле получил повреждение 5 сентября в поединке против сборной Украины (2:0).
