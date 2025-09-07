Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус двое у Франции. На сколько выбыли из игры Дезире Дуэ и Усман Дембеле?
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:59
61
0

Минус двое у Франции. На сколько выбыли из игры Дезире Дуэ и Усман Дембеле?

Врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травмах в игре Франции с Украиной

07 сентября 2025, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:59
61
0
Минус двое у Франции. На сколько выбыли из игры Дезире Дуэ и Усман Дембеле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травмах, которых получили игроки сборной Франции Дезире Дуэ и Усман Дембеле в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Украины (0:2):

«Дезире Дуэ не вышел на второй тайм матча из-за дискомфорта в икроножной мышце. Как известно, из-за анатомических особенностей и размера мышцы, восстановление её длится в среднем дольше, чем других мышц нижней конечности. Поэтому, если травма подтвердится, то Дуэ может вылететь минимум на 4–6 недель.

Усман Дембеле, который заменил Дуэ, также не смог доиграть матч, пожаловавшись на боль в мышцах задней поверхности бедра. Пока не понятно, насколько серьёзной является эта травма, но потенциально, если она подтвердится, то может выкинуть фаворита на «Золотой мяч» из игры минимум на 3–4 недели».

Позднее Дмитрий Бабелюк после поступления новых данных относительно травмы Дембеле рассказал:

«Поучительная история разворачивается вокруг травмы Дембеле, который, по сообщениям инсайдеров, выбыл на 6–8 недель. Оказывается, в ПСЖ предупреждали врачей сборной относительно состояния Дембеле и просили не задействовать его в игре, на что штаб сборной наплевал, выпустив игрока, и тот получил травму.

Очень поучительный случай, ключом в котором, как всегда, является коммуникация. Мог ли клуб не отпустить игрока? Навряд ли, ведь там санкции. Игрок мог симулировать травму, но это тоже не совсем хорошо влияет на репутацию.

Врачи сборной могли бы прислушаться к клубным? Думаю, так и было, но решение об участии в игре принимает тренер. Поэтому, скорее всего, в него полетят все стрелы. Странно видеть, что даже на таком уровне допускаются ошибки в коммуникации, от которых в итоге страдает и клуб, и сборная, и игрок».

По теме:
Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Дезире Дуэ Усман Дембеле травма сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 52
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07 сентября 2025, 04:01 0
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 16:00 по Киеву

Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Футбол | 06.09.2025, 11:59
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Эксперт: «С Азербайджаном Украине нужно забить быстрый гол»
Футбол | 06.09.2025, 22:53
Эксперт: «С Азербайджаном Украине нужно забить быстрый гол»
Эксперт: «С Азербайджаном Украине нужно забить быстрый гол»
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 06.09.2025, 07:07
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 18
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 57
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем