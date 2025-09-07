Минус двое у Франции. На сколько выбыли из игры Дезире Дуэ и Усман Дембеле?

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травмах, которых получили игроки сборной Франции Дезире Дуэ и Усман Дембеле в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Украины (0:2):

«Дезире Дуэ не вышел на второй тайм матча из-за дискомфорта в икроножной мышце. Как известно, из-за анатомических особенностей и размера мышцы, восстановление её длится в среднем дольше, чем других мышц нижней конечности. Поэтому, если травма подтвердится, то Дуэ может вылететь минимум на 4–6 недель.

Усман Дембеле, который заменил Дуэ, также не смог доиграть матч, пожаловавшись на боль в мышцах задней поверхности бедра. Пока не понятно, насколько серьёзной является эта травма, но потенциально, если она подтвердится, то может выкинуть фаворита на «Золотой мяч» из игры минимум на 3–4 недели».

Позднее Дмитрий Бабелюк после поступления новых данных относительно травмы Дембеле рассказал:

«Поучительная история разворачивается вокруг травмы Дембеле, который, по сообщениям инсайдеров, выбыл на 6–8 недель. Оказывается, в ПСЖ предупреждали врачей сборной относительно состояния Дембеле и просили не задействовать его в игре, на что штаб сборной наплевал, выпустив игрока, и тот получил травму.

Очень поучительный случай, ключом в котором, как всегда, является коммуникация. Мог ли клуб не отпустить игрока? Навряд ли, ведь там санкции. Игрок мог симулировать травму, но это тоже не совсем хорошо влияет на репутацию.

Врачи сборной могли бы прислушаться к клубным? Думаю, так и было, но решение об участии в игре принимает тренер. Поэтому, скорее всего, в него полетят все стрелы. Странно видеть, что даже на таком уровне допускаются ошибки в коммуникации, от которых в итоге страдает и клуб, и сборная, и игрок».