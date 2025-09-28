ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»

Бывший вратарь Игорь Шуховцев, известный, прежде всего, выступлениями за «Ильичевец» и «Зарю», эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эпизод с третьим забитым голом в компенсированное время футболистами «Карпат» в матче 7 тура УПЛ с «Динамо», который помог им спастись от поражения.

«В этом игровом моменте не обошлось без сразу двух ошибок кипера киевлян Валентина Моргуна. Сначала он неуверенно сыграл на выходе, а затем, как говорится , «потерял» ворота и не сумел среагировать на дальний удар Дениса Мирошниченко.

Однако, по моему мнению, в пропущенном на 90+3-й минуте мяче есть вина партнеров Моргуна, которые положились на то, что тот будет действовать надежно, и не позаботились о подстраховке. Хотя динамовцы должны были помнить, что имеют дело с командой, которая всегда борется до конца и нужно быть начеку до финального свистка. Этого не произошло, а «Карпаты» - молодцы, благодаря бойцовскому характеру они уже не впервые в этом сезоне спаслись в компенсированное время».

