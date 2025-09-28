ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 28 сентября 2025, 21:21
Известный вратарь оценил матч и ошибки футболистов киевского клуба в игре с «Карпатами»

ФК Динамо

Бывший вратарь Игорь Шуховцев, известный, прежде всего, выступлениями за «Ильичевец» и «Зарю», эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эпизод с третьим забитым голом в компенсированное время футболистами «Карпат» в матче 7 тура УПЛ с «Динамо», который помог им спастись от поражения.

«В этом игровом моменте не обошлось без сразу двух ошибок кипера киевлян Валентина Моргуна. Сначала он неуверенно сыграл на выходе, а затем, как говорится , «потерял» ворота и не сумел среагировать на дальний удар Дениса Мирошниченко.

Однако, по моему мнению, в пропущенном на 90+3-й минуте мяче есть вина партнеров Моргуна, которые положились на то, что тот будет действовать надежно, и не позаботились о подстраховке. Хотя динамовцы должны были помнить, что имеют дело с командой, которая всегда борется до конца и нужно быть начеку до финального свистка. Этого не произошло, а «Карпаты» - молодцы, благодаря бойцовскому характеру они уже не впервые в этом сезоне спаслись в компенсированное время».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что ждет от киевлян в ближайшем матче ЛК с «Кристал Пэлас».

По теме:
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Динамо Киев Стефан Решко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо инсайд Игорь Шуховцев Валентин Моргун
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
