ФОТО. Яркие эмоции! Как сборная Украины U-20 выиграла стартовым матч на ЧМ
Сине-желтая команды выиграла у Южной Кореи со счетом 2:1
В Чили в ночь с 27 на 28 сентября стартовал чемпионат мира 2025 среди команд U-20. Сборная Украины начала турнир с победы над ровесниками из Южной Кореи (2:1).
Поединок состоялся в Вальпараисо. Подопечные Дмитрия Михайленко уже к середине первого тайма оформили комфортное преимущество. На 13-й минуте счет открыл Геннадий Синчук, а уже через три минуты его поддержал Александр Пищур.
После перерыва соперники активизировались и смогли сократить отставание благодаря точному удару Кима Мен-Чжуна, однако сине-желтые удержали победный результат.
В параллельном матче группы B сборная Парагвая вырвала три очка у Панамы – решающий гол был забит на 90+4 минуте (3:2). Таким образом, после первого тура Украина и Парагвай возглавляют квартет с тремя баллами, тогда как Южная Корея и Панама остались без очков.
Свой следующий матч украинская команда проведет 30 сентября против Панамы. В этот же день Парагвай встретится с корейцами.
Чемпионат мира 2025 U-20
1-й тур. Чили. 27 сентября 2025
Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2
Голы: Ким Мен-Чжун, 79 – Геннадий Синчук, 13, Александр Пищур, 16
Парагвай U-20 – Панама U-20 – 3:2
Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Херберт, 76
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ
Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры