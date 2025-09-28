Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
28 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:40
ФОТО. Яркие эмоции! Как сборная Украины U-20 выиграла стартовым матч на ЧМ

Сине-желтая команды выиграла у Южной Кореи со счетом 2:1

В Чили в ночь с 27 на 28 сентября стартовал чемпионат мира 2025 среди команд U-20. Сборная Украины начала турнир с победы над ровесниками из Южной Кореи (2:1).

Поединок состоялся в Вальпараисо. Подопечные Дмитрия Михайленко уже к середине первого тайма оформили комфортное преимущество. На 13-й минуте счет открыл Геннадий Синчук, а уже через три минуты его поддержал Александр Пищур.

После перерыва соперники активизировались и смогли сократить отставание благодаря точному удару Кима Мен-Чжуна, однако сине-желтые удержали победный результат.

В параллельном матче группы B сборная Парагвая вырвала три очка у Панамы – решающий гол был забит на 90+4 минуте (3:2). Таким образом, после первого тура Украина и Парагвай возглавляют квартет с тремя баллами, тогда как Южная Корея и Панама остались без очков.

Свой следующий матч украинская команда проведет 30 сентября против Панамы. В этот же день Парагвай встретится с корейцами.

Чемпионат мира 2025 U-20

1-й тур. Чили. 27 сентября 2025

Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2

Голы: Ким Мен-Чжун, 79 – Геннадий Синчук, 13, Александр Пищур, 16

Парагвай U-20 – Панама U-20 – 3:2

Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Херберт, 76

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

