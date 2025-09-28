Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 19:06 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:18
Клопп назвал футбольную лигу, которая будет прогрессировать

Немецкий специалист считает, что здесь совершенствуются условия для матчей и тренировок

Клопп назвал футбольную лигу, которая будет прогрессировать
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил тренировку «Нью-Йорк Ред Буллз» перед дерби с «Нью-Йорк Сити» и высказался насчет прогресса МЛС.

По словам немецкого специалиста, в клубах МЛС играет огромное количество хороших и талантливых игроков. Кроме того, совершенствуются условия для матчей и тренировочного процесса.

«Я на сто процентов уверен, что через пять лет мы будем говорить совершенно иначе. Я абсолютно уверен, что лига будет расти и расти», – передает слова Клоппа ESPN.

Немецкий специалист с начала 2025 года занимает должность глобального директора по футболу в компании Red Bull, где курирует стратегическое руководство футбольными клубами в этой системе. Он заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе до следующего года.

Клопп был главным тренером немецких «Майнца 05» и «Боруссии Д», а также «Ливерпуля».

Ранее немецкий специалист рассказал, как однажды отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».

Юрген Клопп Ливерпуль Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити Red Bull
Оксана Баландина Источник: ESPN
