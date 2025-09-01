Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Англия
01 сентября 2025, 05:59
0

Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»

Немецкий специалист вспомнил, как отказал «Манчестер Юнайтед»

Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп вспомнил, как в свое время отказался тренировать «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед? Да, они были заинтересованы мной, но мне это казалось неправильным. Я не мог сказать, что «Манчестер Юнайтед» не мой клуб, но это казалось неправильным и я не захотел их тренировать», – вспомнил Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Юрген Клопп Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
