Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Немецкий специалист вспомнил, как отказал «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп вспомнил, как в свое время отказался тренировать «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед? Да, они были заинтересованы мной, но мне это казалось неправильным. Я не мог сказать, что «Манчестер Юнайтед» не мой клуб, но это казалось неправильным и я не захотел их тренировать», – вспомнил Клопп.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
