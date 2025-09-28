Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 сентября 2025, 18:31 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:37
Сыграет ли Ямаль? Названы составы на матч Ла Лиги Барселона – Реал Сосьедад

Испанский вингер вернулся в заявку, матч начнет на скамейке запасных

Сыграет ли Ямаль? Названы составы на матч Ла Лиги Барселона – Реал Сосьедад
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

В воскресенье, 28 сентября, пройдет матч 7-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Встречу будет судить главный арбитр Алехандро Эрнандес.

Стартовый состав «Реала Сосьедад»:

Стартовый состав «Барселоны»:

После шести туров национального первенства сине-гранатовые идут на второй строчке в турнирной таблице, в их активе 16 очков. «Реал Сосьедад» набрал 5 очков и расположился на 17-ом месте.

Ранее стало известно, что основной голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия пропустит от четырех до шести недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена. Испанский вратарь травмировался во время тренировки 26 сентября.

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Сосьедад стартовые составы Барселона - Реал Сосьедад Ламин Ямаль
