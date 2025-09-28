Николай СИКАЧ: «Ничья на выезде – положительный результат для Пробоя»

Новичок Первой лиги НК «Пробой» в матче восьмого тура на выезде сыграл вничью 0:0 с ФК ЮКСА. Полузащитник «Пробоя» Николай Сикач считает этот результат позитивным.

«Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, наших ребят, которые защищают сейчас нашу страну. Им большой поклон и слава. Относительно матча. Конечно, 0:0 на выезде – это положительный результат для нашей команды. И были у нас моменты, были у них моменты. Судьбу матча мог решить один единственный забитый мяч. Ну, 0:0, думаю, закономерный результат. Двигаемся дальше. Всё положительно у нас. Надо просто в следующих матчах брать максимум очков и подниматься в турнирной таблице. Это главное.

У нас в предыдущих матчах очень много индивидуальных ошибок было. Сейчас мы исправились. Тренерский штаб делал на этом акцент, и, как показала сегодняшняя игра, мы справились с этой задачей. Работаем, двигаемся дальше, все на позитиве. Было непросто. Но у нас были моменты, мы могли забивать. Так судьба распорядилась, что сыграли 0:0. У ЮКСА хорошие исполнители, хорошие футболисты. Желаю им удачных игр в будущем и всего хорошего», – сказал Николай Сикач.