Владимир КОВАЛЮК: «Игроки выполнили установку, но подвела реализация»

Поединок восьмого тура Первой лиги между ФК ЮКСА и НК «Пробой» закончился вничью 0:0. Главный тренер «Пробоя» Владимир Ковалюк прокомментировал результат матча.

«Хотел бы в первую очередь сказать спасибо Вооруженным силам Украины за то, что мы провели матч. Что касается игры. В первом тайме имели моменты, нужно было реализовывать, потому что без голов нет побед. Довольно неплохо команда выглядела. Я изучал ФК ЮКСА и ребятам хотел донести, что здесь очень много бразильцев, очень много техничных футболистов. Они играют в короткий средний пас.

Имели шансы, имели шансы забить гол. Такая игра до гола наверняка была. Забила бы ЮКСА, наверное, она бы победила. Забили бы мы, мы бы победили. Ну, боевая ничья. Результатом можно сказать не удовлетворен. Потому что сейчас мы находимся в нижней части турнирной таблицы и любое очко – золотое очко, и хотелось бы три очка вывезти. Главное, что команда не проиграла. Команда работает над теми ошибками, которые мы допустили раньше. Сегодня их не допустили. Одна ошибка была, когда Фого выходил один на один. Это наша ошибка снова тактическая. Наш футболист обрезался и передачей вывели один на один. А так в целом боевая ничья.

Мы хорошо готовились к ЮКСА, просматривали матчи. Мы понимали, что бразильцы техничные, быстрые, резкие. И я футболистов просил, чтобы мы с ними сыграли достаточно надежно, когда они с мячом. И наши футболисты с этой задачей справились. Надо поблагодарить наших футболистов, что они выполнили ту установку, которая была перед игрой. Но подвела реализация, могли и выиграть.

С начала чемпионата у нас во всех играх были моменты. Первое – это, наверное, мастерство футболистов, что они сейчас не забивают. Да и второе, мы можем сказать, что Первая лига и Вторая лига очень сильно отличаются. И если взять по защитникам Первой лиги почти во всех командах, это футболисты, прошедшие Премьер-лигу. Это опытные футболисты, умеющие играть в футбол. И нашим нападающим немного стало труднее, потому что, когда мы играли во Второй лиге, там больше было молодых команд. Там было Полесье-2, Рух-2, там молодые футболисты, талантливые, но без опыта, они только начинают свои первые шаги в профессиональном футболе. Здесь уже не дают принимать мяч, не дают так долго думать», – сказал Владимир Ковалюк.